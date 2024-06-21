英格蘭醜陋足球錄恥辱數據　修夫基糟蹋好牌

英格蘭喺歐國盃1勝1和排C組榜首，不過表現就令球迷非常失望，周五(21日)1比1和丹麥一仗大踢醜陋足球，領隊修夫基「贏波即縮」嘅醜陋足球戰術受到炮轟，下半場換走所有攻擊主力亦令人驚訝，糟蹋晒祖迪比寧咸、哈利卡尼等星級攻擊球員。

英格蘭首戰1比0險勝塞爾維亞，今場領先下被丹麥逼和1比1，兩場都係入波之後就退縮防守。統計顯示，英格蘭2場分組賽預期入球(xG)只得可憐嘅1.38球，作為王牌前鋒嘅哈利卡尼，連續2場都只得1次禁區內拎波，比斯洛文尼亞同阿爾巴尼亞嘅中堅更少！

領隊修夫基嘅換人亦引起爭議，英格蘭今仗創造機會最多係阿歷山大阿諾特(3次)，但佢喺54分鐘率先被換走，69分鐘更一口氣換出哈利卡尼、布卡約沙卡同菲爾科頓3大攻擊手，但換入嘅新血完全冇作用。修夫基賽後表示：「明顯唔係我哋希望有嘅表現，控制比賽出現問題，如果想繼續前進一定要改善。」

英格蘭表現受到一眾名宿連珠炮轟，加歷查表示：「好擔心成個賽事都要睇呢種表現，冇人可以說服我呢個係英格蘭嘅戰術。」舒利亞就話：「冇速度、冇控球、冇壓逼、冇鬥志，真係好失望。」里奧費迪南亦批評：「英格蘭太消極，由得丹麥控球都唔逼，匪夷所思。」