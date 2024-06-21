兩屆奧運金牌單車傳奇　遇離奇意外緣盡巴黎

兩屆奧運金牌得主英國的單車名將艾捷貝迪(Katie Archibald )，在家中花園遇上離奇意外，導致骨折，被迫放棄下月的巴黎奧運，30歲的她將可能緣盡奧運舞台。

曾在2016年及2020年奧運贏得金牌的艾捷貝迪，是英國單車隊爭金希望之一，她計劃在巴黎奧運參加團體追逐、麥迪遜及全能項目，她的缺陣將英國隊爭逐獎牌受到打擊。

艾捷貝迪在社交平台上表示:「我在花園裡被樓梯絆倒，都不知道何解，我的腳踝脫臼，脛骨及腓骨骨折，兩條韌帶從骨頭上扯斷，到底發生了什麼事。」這位30歲車壇傳奇周三已進行了手術，修復骨折及韌帶損傷。

艾捷貝迪還自嘲：「那是周二，從那天起我完全轉公主模式，昨天做了手術，將骨頭固定了，並重新連接韌帶，希望可以早點回家。」她並向英國奧運隊表示歉意，因為近日太多揣測的消息，她決定自己公開證實。至於英國奧運隊則對此發出聲明，表示對艾捷貝迪的意外感到痛心，並期望她可以盡快復元。艾捷貝迪無緣今屆奧運，若下屆有機會參戰已是34歲，能否在這個高水平的戰場爭逐，是一個很大挑戰。