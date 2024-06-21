皮利斯：基奧特或成X Factor

在首場分組賽中，荷蘭和法國都展現了他們脆弱的一面。法國難以應付奧地利的高壓逼搶，而荷蘭則在對波蘭的比賽中於帶點幸運成份下成功反勝。今場獲勝一方將鎖定首名出線資格，也突顯了這場比賽的重要性。 不過在已經坐擁3分下，我認為沒有球隊願意輸掉大戰，所以我預計這場比賽將會非常緊湊。

我原本預計法國會以更大的比數贏奧地利，這場比賽表明了一旦你不抓緊機會，代價可能會很高。法國今仗最大隱憂是鼻樑骨折的基利安麥巴比或無緣上陣，如果是這樣，我希望基奥特能夠上場。法國能像之前的世盃及歐國盃一樣，將基奧特放到中鋒位置，然後馬古斯杜林及奧士文尼迪比利，將利用基奧特的二傳能力在邊線支援，此前這套足球哲學效果非常好，也是他們近年成功的關鍵。

如果基奥特正選上陣的話，他將對陣老對手華基爾雲迪積克。這位利物浦後衞在對波蘭的比賽中，展示了他的重要性，組織好後防線之外，更差一點取得入球，可幸的是荷蘭表現出了良好的性格，在先失球下最終還是取得了勝利。

我估計荷蘭和法國將會上演一場勢均力敵的對決，兩支球隊都非常了解對方，我認為將會和波收場。