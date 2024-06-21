烏克蘭怕輸先求穩　斯洛伐克睇定食追半和

上場爆冷擊敗比利時嘅斯洛伐克，喺E組次輪鬥烏克蘭。斯洛伐克手執3分，今場唔使急住搶分，先穩住後防再搵機會反擊；烏克蘭再攞唔到分就唔掂，所以半場應該都係以唔輸為目的，兩軍近4次交手，3次開半場和，值得追多一口。（Now 618周五晚9時直播）

斯洛伐克連續兩屆歐國盃，小組首輪都贏波，2020年擊敗波蘭，但之後兩場不敵西班牙同瑞典，最終只得3分，未能以最佳小組第3晉級淘汰賽，今屆肯定會踢得謹慎，相信以1分為目標，以佢哋近3場保持不失嘅狀態，對烏克蘭踢穩守突擊應該唔難。

一般預計，斯洛伐克會沿用上仗正選陣容，根據數據公司Opta統計，呢11人平均年齡係30歲零229日，係自2016年意大利16強擊敗西班牙嘅30歲零319日後，最年長陣容，而門將杜巴夫卡（35歲）、後衞比卡歷（37歲）同中場古卡（37歲）一齊上陣，亦係自2008年法國杜林、馬基列尼及哥柏之後，歐國盃有3名超過35歲嘅球員同場作戰，所以斯洛伐克上半場一定會保留體力，唔會亂嚟。

烏克蘭上場對羅馬尼亞，控球率高達71.3％，可惜當一失去控球權就輸波，仲要吞3蛋咁大鑊，上半場29分鐘已經輸第1球，預料「藍黃兵團」今仗上半場肯定打醒12分精神，如果畀斯洛伐克撞入一粒，佢哋都幾難追，加上兩軍近4次交手，3次半場不分勝負，半場和值得再追。

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