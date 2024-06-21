移英兩年回港籃披甲　林裕殷出戰U18亞洲盃

U18女子籃球亞洲盃將於周一（24日）假深圳福田體育公園展開Division B（乙級賽事），港隊決選12名青年精英參戰，當中包括移居英國後首度代表香港出戰國際賽事的林裕殷，她希望能將在英國學習的技術發揮出來，協助港隊爭取出線。港隊將於周一開幕日下午2時對上伊朗。

於體育世家出身的林裕殷（Natalie），無論籃球或是足球都充滿天份，亦曾獲取亮眼成績。近年重點放在籃球方向發展的Natalie，曾效力於英國著名球會Manchester Mystics D2及U18梯隊，其後更獲邀加入英國最高水平聯賽WBBL的Manchester Giants，惟有關簽證問題暫時未能成功注冊正式上場比賽，不過仍保持在該球隊跟操，維持狀態並繼續提升球技。

「英國籃球水平更高，能學到很多東西，他們著重於球員的身體素質、速度和爆發力。而香港則較為不同，整體偏向於技巧性、沉著穩重的風格。」Natalie坦言去到英國學到更多籃球知識。

而在最近，Natalie成功入選港隊出戰U18亞洲盃女籃賽事，這將是她舉家移英後第一次代表香港參賽，對此她表示興奮：「未去英國之前曾入選過香港U15和U17，但奈何因受疫情影響，最後只是練波無打比賽，今次是首次、亦可能是最後一次代表香港出戰U18賽事，難免緊張但亦非常期待，除想爭取好成績外，也想認識更多朋友創造美好回憶。雖然有部分球員之前未接觸過，但我會嘗試跟她們溝通，了解隊友從而打出默契。初步希望能幫助球隊小組賽出線，同時亦需時刻提醒自己不要緊張，發揮自己應有水準。」

回憶起自在英國打比賽以來最有深刻印象的畫面，Natalie認為是在D2對上Birmingham Rockets的一場比賽：「我們在第3節落後的時候，我射入一記『三加一』成功打破沮喪的氣氛、幫助球隊回氣，激起隊友對勝利的渴望，雖然最後遺憾未能贏下比賽，但我真正感受到對籃球的熱誠，亦發現自己十分享受場邊觀眾的熱烈歡呼。」

林裕殷在英國高水平的WNBL賽事中，曾於其中的一場比賽中攻下全隊最高的20分，以出色的防守幫助球隊打出82比37擊敗對手，亦一度成為陣中場均最高得分的球員。

林裕殷亦不忘感謝父母（林俊威及高翠鳳）對她籃球事業的支持，她表示他們分別扮演兩個不同角色：「爸爸之前是香港籃球代表，所以會在技術性方面給予我支持，利用我打波的影片指出我的缺點，教我一些細節位如何能做得更好。而媽咪則更多時候會給我正面的肯定，從言語上鼓勵我前進。」

U18女籃亞洲盃(乙級)參賽隊伍：

A組：香港、伊朗、薩摩亞、吉爾吉斯

B組：菲律賓、馬爾代夫、敘利亞、黎巴嫩

港隊名單：

教練 : 陳雕鳳、石紹茹

球員 : 黃雅婷、姚采芸、王心言、廖采雯、鄭思睿、杜倬瑜、洪洋洋、馮家晴、翠妮、何樂心、林裕殷 、鍾雅晴

港隊小組賽日程：

24/6 14:00 香港 對 伊朗

25/6 11:30 香港 對 薩摩亞

26/6 14:00 香港 對 吉爾吉斯