羅拔佬淪「吉祥物」　波蘭冇氣「細」

歐國盃D組第2輪賽事，波蘭火併奧地利。兩隊首戰齊齊失利，今場碰頭雙方都不容有失。有消息指波蘭隊長羅拔利雲度夫斯基有望復出，但呢位射手家陣只係「吉祥物」，可以提升士氣但難有大作為，考慮到奧地利同樣踢法硬淨，2.5球入球細屬不二之選。（Now 618周六凌晨零時直播）

D組有法國同荷蘭兩支頂級球隊，本身已經難打，波蘭開賽前夕更有隊長「羅拔佬」因傷缺陣，但佢哋上場對荷蘭仍然靠阿當布沙先開紀錄，可惜其後連失兩球反輸1比2，第2球要到臨完場先失守，頂唔住荷蘭攻勢唔怪得佢哋，但今場要守住奧地利進攻，相信可以做到。

不過，波蘭今場就算有「羅拔佬」復出，相信只係好似「吉祥物」咁對士氣有幫助，實際作用未必如想像中大。事關呢位巴塞前鋒已經35歲，活力大不如前，加上傷愈冇耐就要佢喺前線衝鋒陷陣，火力難有保證，況且奧地利又擅打逼搶，自然有方法招呼佢。

由「逼搶之父」蘭歷克領軍嘅奧地利，上場面對法國狂攻都頂得住，結果喺中堅禾巴「擺烏龍」之下僅輸0比1，表現可以接受，但雙方都唔想輸之下，加上佢哋近3次交手全開2球或以下，估計又係一場悶戰，捧2.5球入球細之餘，補個和都唔錯。

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