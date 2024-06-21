防守硬淨質素超班　法國格食格明恰荷蘭

歐國盃D組重量級大戰，「橙衣兵團」荷蘭同「高盧雞」法國兩支昔日冠軍對疊，兩隊喺首輪都旗開得勝，但表現欠缺說服力。相比之下，法國球員控制比賽能力更高、攻守戰術更加純熟，經過上場比賽後應會「入局」，有望延續近年剋住荷蘭嘅佳績，客勝值得捧場。（Now 618周六凌晨3時直播）

荷蘭上場先落後下以2比1反勝波蘭，但過程入面暴露咗唔少弱點，包括後防應付反擊不穩，進攻迂迴缺乏效率等等，全場20次攻門只得4次命中目標，前鋒迪比被對手嚴密看管下經常斷纜。「橙衣兵團」上場靠後備殺手韋格賀斯救駕，不過呢招曝光之後，法國肯定會小心防範，想再偷雞唔容易。

荷蘭球員平均能力唔差，面對實力較弱球隊尚能憑質取勝，但對住一線球隊卻無力招架，3月份熱身賽曾經輸畀德國，上年喺歐國外又係同法國同組，結果兩次對賽悉數敗陣。翻查兩隊近8次交鋒，「高盧雞」有7勝1負壓倒性優勢。

法國首戰1比0小勝奧地利，王牌前鋒基利安麥巴比傷出，不過前日已經重投練習，今場計劃畀佢戴住面罩繼續上陣，就算佢真係唔得，老將基奧特亦係信心保證。「高盧雞」上場進攻雖然未見凌厲，不過防守非常穩陣，老將尼高路簡迪喺中場一夫當關，法國已經連續3場賽事保持不失，鋼鐵防線確保球隊立於不敗之地，加上前線有基沙文呢位決定性球星，只需一次機會就能奠勝，法國贏波值博。

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