歐國盃最低薪主帥沙洛　為重返拜仁鋪路？

《Football Finance》披露今屆歐國盃24支球隊主帥薪酬數字，英格蘭領隊修夫基人工最高，年薪達到490萬鎊(約4,860萬港元)，格魯吉亞主帥沙洛最低，只有16.8萬鎊(約167萬港元)年薪，但呢位法國名宿並唔介意，佢似乎想把握今屆歐國盃為格魯吉亞創出驚喜成績，為將來返回拜仁慕尼黑執教鋪路。

英格蘭足總出名闊綽，修夫基成為歐國盃打工皇帝，並唔出奇，第2位係德國主帥拿高斯文，有400萬鎊年薪，葡萄牙領隊馬天尼斯以340萬鎊排第3位。沙洛帶領格魯吉亞首次晉身國際大賽決賽周，但只有16.8萬鎊年薪，僅及修夫基3%人工，令人比較意外，畢竟呢位47歲少帥球員時代成績輝煌，有份協助法國打入2006年世界盃決賽，亦為拜仁慕尼黑捧過5次德甲及1次歐聯冠軍，並做過拜仁助教及看守教練，以佢嘅名氣，足以獲得一份高薪厚職。

不過，沙洛2021年選擇接受格魯吉亞開出嘅「微薄」薪酬領軍，以蔗渣價錢踢出燒鵝味道，格魯吉亞首次出戰國際大賽，第1場雖然不敵土耳其，但其實創造唔少攻勢，比賽末段更幾乎扳平。

相信經過今屆賽事之後，應該會有大把球會爭住簽沙洛，特別係外界普遍睇淡高柏尼執教拜仁前景，話唔定下一任拜仁主帥就係沙洛。