香港金牛主場旗開得勝　楊睿騏末段登場

全國男子籃球聯賽(NBL)周五(21日)上演香港金牛主場揭幕戰，主隊憑沃克和瓊斯合轟52分，以106:92輕取武漢錕鵬，強勢取得開季3連勝。港將楊睿騏末節登場獲全場拍手歡呼，球迷期待已久的香港金牛啦啦隊亦初亮相，現場氣氛十分熾熱。香港金牛周日(23日)再次主場出擊鬥長沙灣田勇勝。

香港金牛出戰今季首場主場賽事，在香港球迷熱烈的歡迎下，憑強力外援瓊斯和沃克雙雙火力全開打出氣勢，兩人首節分別取得9分和6分，並一度領先至雙位數。作客的武漢錕鵬亦不甘示弱，憑主力哈姆雷特和西拉奮力追分，主隊半場領先51:43。

轉邊後，哈姆雷特射入關鍵「三加一」，嘗試發起反攻號角，並一度追至未節84分平手。香港金牛未受對手反撲氣勢影響，並由射手沃克狂轟7記三分及朱松瑋的全場首個快攻入樽，將全場氣氛推直最高潮。最終主隊以全程領先之勢，以106:92力挫武漢錕鵬贏得主場首勝，並喜迎NBL開季3連勝。

香港金牛此役5人得分上雙，洋將喬丹沃克攻入全隊最高的30分外加7記三分，瓊斯亦有22分入賬，奧利弗更取得14分15板8助攻「準大三元」。武漢錕鵬哈姆雷特和西拉分取36分和34分。今季NBL在最新的外援規則下，比賽性質頗有變化，外援持球進攻的回合明顯佔多數。

香港金牛本地球員楊睿騏(Ricky)末節終獲出場機會，但比賽已剩下最後半分鐘，基本上已經鎖定勝局。對於全場球迷呼喊「We want Ricky」，他表示非常高興，而香港球員未能有正真的表現機會，他不太在意：「球隊每一場都有不同的調整，我們的首要任務是做好自己擅長的事情，維持穩定狀態，並透過不斷學習及訓練提升實力。始終每個階段都需要慢慢摸索，我們亦隨時做好落場準備。」

「外援賽制的改變的確在某程度上會影響本地球員的出場時間，聯賽隨時會改變規則是不可控的，球隊亦會隨之作出不同調動。但我始終保持信念，相信我們4位香港球員無論場內外都會做得愈來愈好。」Ricky十分感謝球迷支持：「能見到香港籃球有很多人支持，我相信能通過不斷的發展，跟上國際腳步，讓家長覺得香港亦是一個可以發展籃球的地方。」

是日修頓主場首秀入座率接近爆滿，香港金牛多位明星球員及專屬啦啦隊成功吸引大批球迷到場，現場更設多個小食攤位，營造出盛事般氣氛。