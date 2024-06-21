舒夫真高看台督師　烏克蘭反勝斯洛伐克

歐國盃周五早場(21日)，E組第2輪，斯洛伐克對烏克蘭。烏克蘭在早段落後劣勢下，憑沙柏蘭高1傳1射，戲劇性反勝2比1全取3分，保住出線機會。

斯洛伐克沿用上場擊敗比利時原班陣容，入球功臣艾雲舒蘭斯在陣；烏克蘭上場慘吞羅馬尼亞3蛋後大變陣，門將盧連被收起，改用杜賓把關，右閘及防中亦換上泰姆卓克及巴拉沙高。

烏克蘭初段繼續沉淪，被斯洛伐克撳住攻，17分鐘，斯洛伐克界外球，夏拉斯連底線傳中，烏克蘭後衞辛真高漏頂，艾雲舒蘭斯伏兵遠柱頭槌建功，斯洛伐克領先1比0，艾雲舒蘭斯成為斯洛伐克史上，連續兩場歐國盃入球球員。

落後嘅烏克蘭終於醒覺，奮起反攻，33分鐘泰姆卓克右路施射中內柱彈出；臨完半場幾乎輸多粒，夏拉斯連射死角，杜賓飛身撲出底線，半場斯洛伐克領先1比0。

下半場烏克蘭演出大有改善，主動搶攻，54分鐘，辛真高左路傳中，沙柏蘭高12碼點射入追成1比1平手，看台上嘅烏克蘭足總主席舒夫真高開心到手舞足蹈，戰至80分鐘，沙柏蘭高大腳送前，耶梅卓克接應一控一射，出迎嘅杜巴夫卡竟然縮開，畀個波碌入遠柱，烏克蘭反勝2比1完場。