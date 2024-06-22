一出羅拔佬即輸　波蘭不敵奧地利

周六凌晨(22日)歐國盃D組第2輪，波蘭對奧地利。兩隊首輪都輸波，今場對碰攻門不絕，互有攻守，但到下半場波蘭隊長羅拔利雲度夫斯基復出，球隊即告失守，最終輸1比3，分組賽2連敗瀕臨出局，全取3分嘅奧地利保住出線希望。

波蘭隊長「羅拔佬」先做後備，同上場比較前鋒改用比亞迪克，中場改派皮奧祖斯基及巴托斯沙利斯，中堅用達維杜域斯；奧地利方面，上場「擺烏龍」嘅禾巴被收起，改用查奧拿拍菲臘連赫特，中鋒起用阿拿奧杜域。

奧地利率先策動攻勢，9分鐘，菲臘麥韋尼左路傳中，查奧拿近柱頭槌勁頂入網，奧地利領先1比0。波蘭群起反撲，30分鐘一次連環施射，碧拿歷克勁射先被擋出，比亞迪克補射入網，為波蘭追和1比1；完半場前施連斯基主射罰球彎過人牆，被奧地利門將柏特烈彭斯救出，半場賽和1比1。

下半場戰況膠着，60分鐘波蘭換入「羅拔佬」試圖改變戰局，但佢一落場就因為同對方碰撞攞黃牌，6分鐘後球隊更失守，奧地利一次攻勢，阿歷山大柏拉斯送助攻，巴姆加特拿進佔有利位置一射破網，奧地利2比1再度領先。

奧地利之後打防反仲好踢，78分鐘，沙比薩突破對方防線單刀埋門，被出迎嘅施捷斯尼踢跌，奧地利獲判12碼，阿拿奧杜域操刀破網贏到3比1完場。