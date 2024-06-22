麥巴比齋坐　法國變冇牙老虎悶和荷蘭

周六(22日)凌晨歐國盃D組名牌大戰，法國喺鼻樑受傷嘅基利安麥巴比坐足全場下，變成「冇牙老虎」，只能同荷蘭踢成0比0平手。法國同荷蘭依家同樣2戰得4分，D組第3位嘅奧地利亦有3分在手，出線形勢混亂。

賽前已經復操嘅麥巴比今場只列後備，不過兩隊早段踢得非常開放，互相駁火下製造多次埋門。荷蘭2分鐘有謝利美費林邦右路突破射門，被邁治蘭橫身撲出；2分鐘後輪到法國出招，基沙文禁區外遠射貼住眉底去，但華布根飛身托出底線。

法國14分鐘連環失機，拉比奧特殺入小禁區面對門將竟然唔射，交畀隔離基沙文又唔啱位，錯失射門機會，輾轉下尼高路簡迪再喺心臟地帶橫傳基沙文，但佢快腳施射唔中目標。荷蘭轉個頭有加普左路扣入中間起腳，邁治蘭飛身擋出；28分鐘法國奧士文尼迪比利半單刀射斜，半場互無紀錄。

換邊後法國逐步主導戰局，馬古斯杜林60分鐘遠射斜出，3分鐘後曹亞文尼接應傳中頭槌頂高。65分鐘基沙文又浪費黃金機會，佢接應尼高路簡迪直線，門前4碼射門撻Q冇力被救出。69分鐘荷蘭僅有攻勢，沙維西蒙斯遠射破網，但球證認為處於越位嘅杜費斯影響比賽，結果判詐胡。法國尾段再谷一段但無力入波，最終兩隊各得1分。