法國患麥巴比依賴症　冇佢擔正7場不勝

法國陣容星光熠熠，不過周六(22日)凌晨歐國盃0比0打和荷蘭，再次證明佢哋嘅「麥巴比依賴症」相當嚴重，統計顯示喺呢位前鋒冇踢正選情況下，法國近7場比賽只有5和2負成績，分組賽最後一輪要靠佢救亡。

麥巴比因首戰鼻樑受傷而缺陣，係佢自2018世盃開始首次喺國際大賽缺陣，期間19場世盃同歐國盃都有份落場，包括17次正選兼2次後備上陣，連埋今場在內，麥巴比3次國際大賽冇喺正選出現，法國成績係2和1負兼0入球，計晒所有麥巴比冇擔正嘅比賽，法國近7場只得5和2負。

法國領隊迪甘斯賽後表示：「好不幸今場冇波入，呢場比賽好緊湊，雖然門前嘅效率差勁令人失望，但我對球員努力感到開心。今場進攻上都有好多正面訊號，不過要贏波就一定要入波，我哋會返去檢討同作出改善，喺下場完成出線目標。」

法國頭2輪只得1個入波，係佢哋喺歐國盃史上第3次出現，之前2次(1992年、2008年)結果都喺分組賽出局。麥巴比今場喺場邊非常肉緊，開波前亦曾戴住面罩落場同隊友練習，相信離復出之期不遠。