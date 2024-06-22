何詩蓓意大利泳賽保留實力輕鬆奪金　

香港超級飛魚何詩蓓小休後再為巴黎奧運備戰，寓賽於操出戰本周的意大利國際游泳賽，周五亮相個人強項的女子200米自由泳項目，輕鬆游出1分55秒35奪金。

月初在環地中海泳賽的三站賽事共奪得7金1銀的何詩蓓，是次在200自初賽以1分58秒25獲小組次名晉級，而決賽則游出1分55秒35奪冠，比起亞軍的加拿大女將蘇菲亞（Harvey Mary Sophie）快1.03秒；然而何詩蓓這個時間較自己保持的亞洲紀錄慢了超過1秒半，似乎有所保留，未見真章。

她在巴黎奧運的主要對手，包括上屆雙金得主堤密絲早前在澳洲測試賽就游出1分52秒23，打破了隊友奧卡拉瑾（Mollie O’Callaghan）保持的200米自由泳世界紀錄，而奧卡拉瑾也同場游出比自己舊紀錄快0.37秒的成績，這對澳洲雙姝即成為何詩蓓爭金的最大威脅。何詩蓓將於當地時間周六出戰100米自由泳，力爭再添金牌。

此外，美國奧運測試賽亦繼續進行，吉利亞諾（Chris Guiliano ）成為美國隊自傳奇泳手拜安迪於1988年後，時隔36年來首位成功入選出戰男子50米、100米及200米自由泳奧運的泳手。至於「麒麟臂」泳手迪素爾則在50米自由泳項目決賽成功封王，游出21秒41的世界第4快時間，強勢到巴黎奧運爭取衞冕。