馬特拉斯：葡萄牙要小心艾達古拿

我認為，今仗對賽兩支球隊土耳其及葡萄牙，均是今屆歐國盃決賽周的實力分子。

葡萄牙有經驗豐富的星級球員壓陣，土耳其則坐擁非常年輕的天才球員，看到像基斯坦奴朗拿度和貝拿度施華一樣的舊一代球員，與基倫耶迪斯及艾達古拿等的新一代年輕新星，來一次正面對碰，確實是一個令人興奮的局面。

葡萄牙擁有出色的陣容深度和進攻天賦，我們在對捷克的比賽中看到了這一點，兩名後備落場的球員之間配合，為他們絕殺取得寶貴勝利。我認為這對葡萄牙來說是合理的結果，但今仗面對土耳其將是一場更艱難的比賽。

土耳其上仗的比賽結果，雖然看似平淡正常，不過從他們的入球過程之中，你可以看出他們有能力為葡萄牙帶來麻煩。年輕的艾達古拿是一個有大好前途的球員，他為自己的國家攻入了1個精彩的入球。現時他充滿自信，毫無疑問將會是葡萄牙需要關注的危險人物。

在今屆歐國盃決賽周中，有不少第1輪取得3分的球隊，在第2輪互相碰頭，而他們都是牌面上應該分別以首名和次名晉級的球隊。

這意味着今場將會是一場充滿策略味道的比賽，土耳其試圖打高速反擊，葡萄牙則將會像對捷克那樣，保持控球權和在比賽中主導戰局。

在我看來，這將是一場和局，皆因沒有人願意輸波，而在各取1分的情況之下，即使不幸在最後1場落敗，也幾乎可以保證獲得最佳第3名晉級淘汰賽。