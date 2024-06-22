外流港將　地標後備登場　徐宏傑：心態唔同晒

上周才宣布離開理文、加盟中甲榜首雲南玉昆的港將徐宏傑，周五（21日）即為新東家在中國足協盃第4輪對天津津門虎，後備上演地標戰。「傑仔」受訪時稱對自身表現尚算滿意，並指今次外流的心態與3年前有所不同，自己盼為球隊貢獻更多。

披上20號球衣的徐宏傑，是役對天津津門虎先列後備，直至下半場初段才後備登場，可惜球隊臨完場前慘被追平1比1，互射十二碼階段更輸3比5，未能再晉一級。賽後「傑仔」接受本報記者訪問，承認在前港隊主教練莊恩安達臣領軍下，的確有助加快自己適應新環境，對首戰個人表現感滿意：「我同安達臣嘅互相了解，對於融入球隊會有少少幫助，因為都比較清楚佢嘅要求同踢法，但係都需要同隊友之間了解更多，培養默契，希望之後踢得越嚟越好。」「傑仔」續指在日常練習時，自己曾客串中堅、右翼，但認為比賽時應仍會擔任兩閘為主。

「傑仔」2018年已首次北上發展，加盟當時仍身處中甲的梅州客家，但僅效力兩季便回流，對於自己再有機會重返中國聯賽落班，他亦難掩興奮之情：「隔咗3年再重返內地踢波，自己都好開心有呢個機會，可以再挑戰一下自己，今次目標幫助球隊衝超。」除此之外，「傑仔」又強調今次外流心態，絕對會比上次有所不同：「上一次外流嘅時候比較年輕，當時心態都係學習居多，而今次自己就想幫助到球隊更多。」

值得一提，另一位早前從傑志加盟上海申花、身穿27號球衣的港將陳晉一，則在中國足協盃第4輪對中甲下游佛山南獅，有份出任後備，惟未獲安排上陣，最終這支衞冕冠軍小勝1球躋身16強。