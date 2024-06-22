趙顯臻榮獲國際賽艇聯6月最佳艇手

即將參加巴黎奧運的賽艇運動員趙顯臻榮獲國際賽艇聯選為本(6)月最佳賽艇手，成為香港首位獲得這個獎項的賽艇手。國際賽艇聯會日前宣佈認可趙顯臻在賽艇運動的重大成就，並授予他本月最佳賽艇手(Rower of the Month)的名銜 。

已獲2024年巴黎奧運公開組男子單人雙槳比賽出戰資格的趙顯臻，上月出戰賽艇世界盃II瑞士分站，勇奪輕量級男子單人雙槳項目冠軍，為香港贏得了第一面世界級比賽金牌，因而獲得國際賽艇聯會選為本月最佳賽艇手，創造歷史。

趙顯臻接受國際賽艇聯會訪問，坦言世界盃金牌對中國香港及所有亞洲輕量級賽艇運動員來說，是一項了不起的成就。訪問提及趙顯臻在世界盃和巴黎奧運出戰項目的不同級別，趙分享：「我認為，與輕量級男子單人雙槳比賽相比，參加奧運會男子單人雙槳比賽需要採取截然不同的策略。隨著奧運會的臨近，我預計會面臨更多的挑戰。近年，我看到其他男子輕量級賽艇運動員取得重大進步，這激勵我相信一切皆有可能。目前，我的訓練進展穩定，主要的挑戰在於體重控制。我將與教練繼續緊密合作，做好充分準備，熱切期待參加奧運會比賽。 」

「萬里成就冠軍」是趙顯臻最深刻的座右銘 。他認為這句簡單的話強調堅持不懈的努力和毅力的重要性。每划行一英里，不僅能鍛煉體力，還能增強心理承受力，塑造在運動或生活的冠軍。

最後，趙顯臻分享目前想法：「每一次在水中的划槳都是我邁向目標的一步，不僅是在賽艇運動中，在生活中也是如此。從每場比賽中學習，迎接挑戰、挑戰極限，這不僅在運動中取得成功，也是促進個人成長的關鍵。」他期盼他的旅程能激勵其他人也不懈地追求自己的激情，並寄語：「請記住，這不僅僅是到達終點的問題，更重要的是你一路走來的韌性和精神。」趙顯臻亦是2022 Panasonic 運動獎學金 計劃 得獎者。