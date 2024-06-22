歐國盃早場　格魯吉亞捷克搶分入球騷

歐國盃F組，格魯吉亞對捷克，兩隊同樣首場輸波，為爭出線今場不容有失。歐國盃「新丁」格魯吉亞上場踢出血性，尾段瘋狂進攻幾乎令土耳其防線失陷，絕對不容小覷；捷克係歐國盃常客，過去多次喺小組第2場發力，近7屆歐國盃分組賽第2輪6次開3球或以上，吼實2.5球入球大。（Now 618周六晚9時直播）

格魯吉亞上場歷史性初登歐國盃大舞台，力戰土耳其輸1比3，梅斯前鋒米卡達捷取得球隊喺歐國盃首個入球，今場再度上陣對捷克，將會繼續為出線而戰，今次將會全力搶分，球員戰意毋須懷疑。

捷克首場對同組實力最強嘅葡萄牙，戰至下半場取得領先，盧卡斯普禾特外圍放冷箭先開紀錄，不過入波後反而守唔住葡萄牙強攻，先有羅賓夏蘭歷嘅烏龍波，末段再有後防解圍犯錯，最終連失兩球輸1比2，分組賽餘下兩場對格魯吉亞及土耳其，將會全力搏殺。

面對呢啲環境，捷克可謂有晒經驗，小組第2場例必發力搶分，對住同組牌面最弱嘅格魯吉亞，肯定唔會手軟，至於格魯吉亞上場踢成點大家有眼睇，勢必同捷克鬥攻，預計係一場入球騷。

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