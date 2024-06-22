4條K經驗實力勝一籌　葡萄牙晒冷誓取土耳其

歐國盃F組榜首大戰，首戰贏波嘅土耳其同葡萄牙對壘。奪標熱門葡萄牙上場雖然贏得驚險，但整體發揮其實相當理想，控制比賽同創造機會都完全冇問題，就連後備球員亦能夠產生巨大威脅，主帥馬天尼斯揸住C朗、般奴費南迪斯、貝拿度施華同迪亞高祖達「4條K」，實力同經驗都勝土耳其一籌，客勝要捧場。（Now 618周日凌晨零時直播）

葡萄牙上仗要到補時先至以2比1絕殺捷克，不過佢哋全場坐擁7成控球率，以及18次攻門紀錄，老將C朗拿度威脅力依然強大，喺般奴費南迪斯、拉菲爾利亞奧同貝拿度施華嘅充足支援下，入球機會肯定源源不絕，以C朗嘅把握力，入波只係遲早嘅事。

葡萄牙一眾球星經過首戰適應，相信今仗可以有更好發揮，領隊馬天尼斯有成手好牌，迪亞高祖達、法蘭斯高干斯卡奧、柏度尼圖等攻擊球員，上場後備入替後都交到貨，葡萄牙嘅兵力可以確保全場向對手施重壓，靠後勁贏波絕對唔係幸運。

另邊廂，土耳其上場以3比1贏「新丁」格魯吉亞，19歲皇家馬德里超新星艾達古拿光芒四射，不過今仗面對葡萄牙難度倍增，而且土耳其攻擊線全屬25歲以下球員，大賽經驗欠奉，對住如日方中嘅葡萄牙難免輸蝕。翻查兩軍過去5次交鋒，葡萄牙贏出4次，今仗可望再贏一場提早出線。

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