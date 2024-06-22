基拔圖施華：墨西哥輕鬆剝「牙」

在墨西哥和牙買加之間，我有一種感覺，墨西哥將因其多年來的足球傳統，加上在美洲國家盃一向的良好表現，因而成為勝利的一方。

儘管多年來墨西哥一直定期獲邀參加美洲盃，但他們沒有參加對上兩屆賽事，所以我認為他們會熱衷於為球迷奉上久違的精彩表現。

他們過去已經展示了實力，而且成功培養過不少偉大球員。在歷史上，他們出產過許多傳奇級的球員，加上有一個競爭非常激烈的國內聯賽，一些國家隊成員就是在此效力，但同時也有一部分外流到歐洲主流聯賽效力，這個傳統到現在仍然延續下去。

其中一個值得大家留意的球員是今年在荷甲聯賽出場31次攻入23次及錄得6次助攻的飛燕諾射手辛迪亞高基文尼斯，他將會是墨西哥全隊最大的進攻威脅。

另一邊廂，這將是牙買加第3次參加美洲盃，他們此前曾兩次獲邀參賽，但從未贏得過1場比賽，也從未試過在分組賽突圍而出，我覺得來到2024 年結局也將會一樣。儘管他們有英超球員如米查利安東尼奧和卜比列特壓陣，但我認為這對他們來說，在這場比賽中還是沒有足夠的實力招架對手。

墨西哥將為牙買加帶來一場艱苦的比賽。對我來說，墨西哥將會是最後的勝利者。