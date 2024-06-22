比利時鋒線啞火　羅馬尼亞受讓筍

歐國盃E組，比利時迎戰羅馬尼亞，兩隊氣勢及狀態有天壤之別，「歐洲紅魔」比利時上場大熱倒灶，0比1不敵斯洛伐克，包括世盃在內，連續3場大賽決賽周食白果，攻門把握力非常差。反觀羅馬尼亞上場大勝烏克蘭3比0，士氣高昂，加上近5次對比利時，取得3勝1和1負，今場仲有得受讓，讓球客勝值博。（Now 618周日凌晨3時直播）

比利時即使擁有奇雲迪布尼、盧卡古等球星，但一直被嘲諷係「偽強隊」，因為出戰國際大賽，成績往往令人失望。近年更出現青黃不接問題，導致2022年世盃分組賽出局，當時普遍輿論都指比利時由「黃金一代」進入「黃昏一代」。

嚟到今屆歐國盃，比利時頹勢持續，上場對斯洛伐克，就算創造唔少攻勢，但臨門一腳把握差，特別係前鋒盧卡古頻頻浪費機會，翼鋒李安度杜沙特亦踢唔出效力阿仙奴嘅水準，奇雲迪布尼年紀唔細，顯得獨力難支，遇上行軍迅速嘅羅馬尼亞，勢必更加吃力。

至於羅馬尼亞雖然星味唔及對手，但勝在實而不華，上場對烏克蘭，即使控球率唔夠四成，但憑壓逼踢法及快速反擊，仍然獲得大勝。呢支東歐球隊充滿活力，同暮氣沉沉嘅比利時形成強烈對比，正好可以利用以快打慢戰術，對付比利時嘅傳控踢法，有力坐和望贏。

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