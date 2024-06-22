突發！江旻憓亞洲劍擊賽中途退出　佘繕妡無緣4強

亞洲劍擊錦標賽周六（22日）在科威特展開，首天先進行女子重劍及男子佩劍個人賽，力爭3連冠的香港天后江旻憓與佘繕妡過關斬將，順利躋身最後8強，不過江旻憓其後以醫療原因宣布退賽，十分可惜。佘繕妡於8強不敵南敵名將宋世羅，無緣爭牌。

「世一」江旻憓（Vivian）於2022年首爾及2023年武漢賽事奪標，而在疫情前亦贏過2018年曼谷亞錦賽的金牌，戰績輝煌。今日她先在分組賽取得6戰全勝，淘汰賽首圈輪空後，32強以15比6擊敗菲律賓的夏莉遜，而16強再以15比9淘汰烏茲別克的穆扎迪娃。Vivian原本8強面對中國劍手餘思涵，後者於前一圈擊退港將陳渭泠，然而Vivian與對手比賽戰至3比8時，向裁判「耍手」示意不能繼續比賽，說「我的膝部受傷」，終以醫療原因退出比賽，餘思涵不戰而勝。究竟Vivian的傷勢如何？會否影響她之後的女重團體賽，甚至本月底的巴黎奧運？情況令人關注。

去年在成都世界大學生運動會奪得金牌的佘繕妡，則於8強以9比15負於南敵名將宋世羅，同樣8強止步。港男隊羅浩天殺入佩劍16強，可惜以13比15不敵伊朗劍手巴靴。