女子甲組聯賽　傑志反勝車路士封后

「賽馬會女子足球聯賽（甲組）爭標組」周六（22日）晚在石硤尾公園上演「冠軍戰」，由車路士足球學校（香港）大戰傑志。最終傑志憑張煒琪及鄺穎茵各入1球，以2比1反勝，打破「車女」聯賽不敗身兼力壓對手封后，成功衞冕。

由於傑志賽前以1分落後予榜首的「車女」，因此「藍鳥」是役一定要勝出才能奪得聯賽冠軍，以及來季女子亞冠盃外圍賽資格。傑志派出傅昭文控制中場，伊莎貝拉和張煒琪全力攻堅；「車女」方面，繼續由陳婉琪把關，文迪鎮守中路，宋麗雯於前線爭取入球。

兩隊早前在「女子足總盃」決賽交鋒，當時「車女」以1球小勝。「車女」是役到11分鐘，就有陳綺馨快梁蔚雅一步，射成1比0。其後「藍鳥」嘗試加快節奏，力圖盡快追平，直到上半場末段，張煒琪禁區外胸口控定後勁射高出，其後鍾貝琪左路傳中，吳婉琪出迎打手槌與隊友發生誤會，幸好有曾麗薇門前解圍，才得以守住1比0完半場。

「車女」換邊後向傑志施加壓力，梁匡蕎遠射僅偏離目標，但傑志於56分鐘憑張煒琪禁區頂勁射入網，追成平手。「藍鳥」得勢不饒人，60分鐘由鄺穎茵接應長傳，門前射入，助球隊反超2比1。戰至末段，梁匡蕎禁區內疑似被對手侵犯，但球證沒有示意犯規，傑志完場前再有伊莎貝拉大腳斬入禁區，擊中門楣彈出，無阻傑志守住勝局，贏2比1，以兩分之差反壓「車女」封后兼獲得女子亞冠盃外圍賽資格。