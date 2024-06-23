【有片】C朗同小粉絲合照　保安飛鏟拉莫斯

葡萄牙球星C朗拿度去到邊都咁受歡迎，對土耳其一仗就有多位球迷試圖硬闖球場搲合照，但C朗只答應1名小粉絲嘅要求。球場保安喺「捉人」期間，竟然飛鏟干卡路拉莫斯，葡萄牙主帥馬天尼斯賽後亦批評保安措施，令球員身陷險境。

今場比賽保安麻麻，比賽期間有小球迷成功衝入場搵C朗合照，作為「多仔公」嘅C朗亦欣然答應。不過隨後再有5名球迷硬闖球場試圖接近C朗，但就被保安成功阻止，其中一名保安捉人期間更「誤殺良民」，飛鏟踢跌今場冇上陣嘅干卡路拉莫斯，該前鋒雖然即時起身，但亦面露痛苦神色。

葡萄牙領隊馬天尼斯賽後不滿表示：「呢個問題要正視，好彩今日球迷嘅用意係好，但如果有球迷心懷不軌，球員將會被置身險境，類似情況唔應該再次出現。」據報歐洲足協將會調查今次事件。