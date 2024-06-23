何詩蓓決賽硬撼史祖絲當　「100自」獲銀牌

香港超級飛魚何詩蓓周六在意大利國際游泳賽出戰女子100米自由泳，硬撼世界紀錄保持者的瑞典名將史祖絲當，以0.21秒落後屈居亞席。

日前在200米自由泳輕鬆袋走金牌的何詩蓓，出戰個人另一強項的100自遇上挑戰，初賽游出53秒93以小組首名晉級，在決賽硬撼擁有4面奧運獎牌的瑞典飛魚史祖絲當，作為賽事100米紀錄保持者的何詩蓓在首50米領先，以25秒31首名轉身，然而史祖絲當後勁凌厲，最終以52秒57率先衝線奪冠兼破大會紀錄，何詩蓓則以52秒78獲得銀牌，季軍是去屆東京奧運4X100米混合泳金牌功臣之一的英國名將賀健恩。

何詩蓓賽後表示:「這是一場精彩比賽，今站我集中技術上多於所造的時間，我剛剛完成了非常激烈的訓練，在這裡比賽很好，粉絲很熱情，特別是這個泳池充滿歷史及傳統。」至於史祖絲當則很滿意自己成績：「今天真的很好，我來這裡的目標是游出53秒內，我很開心。」

何詩蓓今次比賽獲得1金1銀，這是她準備巴黎奧運的最後一個國際熱身賽，將作調整為奧運最後部署，下一站比賽亮相將是巴黎奧運會。