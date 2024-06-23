港協舉辦奧運日跑步活動　李卓耀張心悅：享受比賽！

6月23日為每年的「國際奧運日」，港協暨奧委會以「與香港運動員一起跑」為主題，舉辦跑步活動，帶動市民投入巴黎奧運氣氛。香港奧運代表李卓耀、張心悅，以及4位亞運港將李紫桃、方誠義、吳翹充和何子樂齊齊現身西九文化區，參與國際奧運日活動儀式。即使炎炎夏日亦無阻一眾跑手對運動的熱忱。

兩位首次參加奧運的港將出席是日活動，各自分享奧運備戰情況及心情。他們的目標明確，以享受比賽為首要，亦會全力以赴爭取好成績。世界排名第17的香港羽毛球名將李卓耀，近期在國際賽場上屢創佳績，面對即將來臨的奧運他難掩緊張及興奮，但亦不吝坦言：「無論是身體或心態上未做到十足準備，不過前幾日剛打完比賽回港，開始有往最後階段衝刺的方向，相信慢慢在餘下的一個月內調整好。」

他續道：「第一次參加奧運，家人對我的成績沒有太大期望，讓我能夠自由發揮，我自己目標亦無放到太高，保持平常心享受比賽，當然亦會認真應對處理每一球，若能爭到獎牌就是最好不過。」他期望自己能於心態方面能比技術做得更好，指這是很多運動員都曾面對的「難關」之一。

現年17歲的「小飛魚」張心悅，成為繼何詩蓓後第二位代表香港出戰巴黎奧運的泳手，談及此刻心情她表示：「我會做一些我喜歡的事情來舒緩難以避免的緊張情緒，從而能夠令自己發揮出最佳水平，相比起達A標時，現階段狀態仍在調整當中，會多留意細節及與教練溝通。在如此盛大的奧運比賽存在許多世界頂級的泳手，相信絕對能讓我大開眼界，但我不會給自己太大的壓力來完成特定的時間，反之我會嘗試放鬆並享受比賽過程。家人會透過電視直播支持我，所以我亦會盡全力做到最好。」對於巴黎當地的炎熱天氣問題她直言不會影響到比賽狀態。

港協暨奧委會周日(23日)舉辦「2024奧運日」，活動設3公里、5公里「個人跑」，以及2公里「親子輕鬆跑」，大草坪區域更設多個攤位遊戲，是日活動吸引逾4000人參與。港協暨奧委會會長霍震霆表示，除此之外，在6至8月期間，會陸續舉辦多個不同的奧運日活動，活動內容亦為豐富，盼藉此鼓勵市民投入並享受運動樂趣，並一同支持港隊運動員在奧運力爭佳績。