一個數據證實！美洲盃比歐國盃更有影響力

或者你唔鐘意佢，但美斯係美洲盃有好大影響力。

最近球迷應該好滿足，睇歐國盃之餘又有美洲國家盃，過足波癮，港人或者普遍多留意歐國盃，但賽前宣傳麻麻嘅美洲盃，唔好睇低佢哋影響力，單憑揭幕戰已經KO(擊倒)歐國盃。

據外媒報道指，美洲盃嘅揭幕戰阿根廷對加拿大刷新多項紀錄，入場觀眾70,564人，座無虛席，而且呢場比賽更有1,880萬美元(約1.47億港元)嘅票房收入，破晒紀錄；比起歐國盃暫時截止嘅階段，完勝任何一場比賽，即使西班牙對克羅地亞一役吸引高達68,844人入場都未夠撼，而歐國盃揭幕戰德國對蘇格蘭，錄得65,052人，比起阿根廷一戰少超過5,000人。

或者家陣好多香港人唔鍾意美斯，但事實上佢再加埋阿根廷係入座率保證，美斯同「天使」迪馬利亞今屆又拍住上，睇下佢哋能否再為阿根廷做到壯舉，就係連續贏美洲盃、歐美盃、世界盃，再贏美洲盃實現四連冠。

另外，周日(23日)早上舉行嘅美洲國家盃B組2場比賽，委內瑞拉上半場落後之下，以2比1反勝厄瓜多爾，爆出4.9倍冷客W，至於墨西哥以1比0小勝牙買加。