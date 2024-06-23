出局邊緣博一鋪　蘇匈搶位炒大鑊

歐國盃A組最後一輪賽事，兩支仲未開齋球隊交鋒，蘇格蘭對匈牙利，雙方數字上仍有出線機會，但如果今仗打和等同「攬炒」，基本上一齊出局，既然冇退路，惟有豁出去搶攻爭勝博一鋪，有利製造入波，最好選擇中位數2.5球嘅入球大。（Now 619周一凌晨3時直播）

A組德國已穩奪出線權，第2名嘅瑞士有4分在手，今輪和德國都可以出線，屆時蘇格蘭同匈牙利只能爭奪其中一個小組最佳第3名晉級席位。蘇格蘭上場打和瑞士1比1，如果今場贏波，好大機會獲得出線權，無論如何都會主攻。

事實上，蘇格蘭人腳質素唔錯，唔少球員喺英格蘭搵食，包括曼聯中場麥湯米尼、利物浦左閘安德魯羅拔臣。麥湯米尼踢國家隊經常有波入，包括今屆歐國盃外圍賽攻入7球，上仗對瑞士，開賽13分鐘就建功，有「麥湯」助陣，蘇格蘭入波機會樂觀。

至於匈牙利連輸兩場之後，球員已經冇心理包袱，現時最大目標係希望贏番1場，向球迷有所交代，無懼同蘇格蘭鬥攻。其實匈牙利踢法並唔保守，上場對勁旅德國，都有10次射門，陣中擁有利物浦進攻中場蘇保斯拉爾，佢已有1次助攻，創造進攻能力有保證。加上前鋒班拿巴斯華加近3次國家隊上陣合共入3球，腳風甚順，有力同蘇格蘭合演入球騷。

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