李思穎香港公路賽封后　奧運名單下周落實

香港公路單車錦標賽周日（23日）假天水圍天影路上演個人公路賽，賽事同為巴黎奧運港隊選拔最後一個計分賽，最終「小女車神」李思穎於女子精英組衞冕，男子組則由繆正賢奪得冠軍，最終奧運名單有待下周公布。港隊近月以密集賽事寓賽於操，李思穎承認略有疲態，相信會在巴黎奧運迎來最好狀態。

個人公路賽男子精英組120公里進行17圈賽事，最終港隊代表繆正賢力壓吳森鐳和劉允禧奪得冠軍。至於上屆冠軍伍柏亨得第5名，前一日奪得個人計時賽冠軍的劉允祐得第9名。女子精英組比賽踩56公里8圈，上屆冠軍、杭州亞運場地單車兩銀得主李思穎大熱奪冠，張履檾取第2名，今屆計時賽冠軍梁穎儀得第3。

根據中國香港單車總會官網，巴黎奧運公路單車港隊選拔機制以候選運動員的UCI 個人公路世界排名、2024年香港公路單車錦標賽精英組個人計時賽及個人公路賽排名、全國公路自行車錦標賽成年組個人計時賽及繞圈淘汰賽排名、教練評語以及過去3年在個別大型運動會（全國運動會、東京奧運、杭州亞運會）的成績計分，選出提名參加公路單車項目的運動員。

香港單車隊於巴黎奧運取得男、女子公路單車及場地單車女子全能賽共3個席位，港隊主教練達海飛透露，總會將於今周進行會議，決出巴黎奧運的最終人選。港隊近月出戰多個比賽，達海飛表示，「下周三（26日）會啟程到法國，展開奧運前最後備戰階段，每個周末都會有比賽，熟習不同戰術。」李慧詩於兩屆奧運奪得獎牌，創下香港單車隊歷史最佳，達海飛認為港隊處於「換血」階段，隊中年輕車手仍需吸收更多大賽經驗：「香港單車隊迎來新時代，以往港隊有李慧詩，每個比賽大家都期望她拿到獎牌，期望很高。但李思穎只是第一次去奧運，不應對她期望過高。」他亦透露港隊雖預早一個月抵達法國，但會在「最後一刻」才入住選手村：「奧運村環境對於年輕運動員會是新奇的體驗，同時會會令他們分心，我們會在法國布列塔尼訓練，賽前一日才回奧運村。」

杭州亞運麥迪遜和全能賽銀牌、團體追逐賽銅牌得主李思穎預計是場地單車的大熱人選，公路單車名額則預計是她和梁穎儀之爭，李思穎坦言如有機會，希望兼顧場地和公路單車兩個項目：「場地目標是前10名，公路單車亦希望有資格參賽，但奧運比賽距離更長，如能參賽會爭取完賽。」梁穎儀亦表示，「感覺今年努力沒有白費，可以做的我都做了。早前歐洲比賽獲益良多，期待之後可以參加更多歐洲比賽，吸收經驗。」男子公路單車名額大有機會由杭州亞運公路單車個人計時銅牌得主劉允祐所得，今屆奧運賽道長達285公里，劉允祐表示以完成賽事為目標，對於當地酷熱天氣已有心理準備，將盡力備戰。