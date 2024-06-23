基拔圖施華：美國主場贏「玻」有難度

美國面對玻利維亞的比賽，老實說我認為這對美國來說並不容易應付。

儘管美國是東道主，無論走到哪裡都會得到很多支持，但美國在去年的表現並不太好，而且在進入今屆美洲盃前的幾場熱身賽都未能取勝，當中包括了不敵哥倫比亞和巴西這樣的強隊。

他們剛贏得中北美及加勒比地區國家聯賽冠軍，對這支球隊來說是件好事，皆因這給了像基斯甸普列錫這種經驗豐富的球員，以及燕豪芬孖寶列卡度柏比和馬歷堤曼，發光發亮的機會。

作為東道主，他們也面臨一定壓力，知道如果想在美洲盃上走得更遠，必須在周日對玻利維亞的首場比賽中拿下3分。接下來的兩場小組賽，他們將分別面對巴拿馬及相當棘手的烏拉圭，所以他們知道，今仗是他們在美洲盃中最有可能獲勝的1場比賽。

玻利維亞在過去3場比賽中有2場沒有入球，並且在3月份對安道爾的比賽中，也只能攻入1球，因此在這場比賽中不被看好。不過，南美的球隊過往面對獲邀國和其他國家隊的戰績不錯，所以你也必須考慮到這一點。而且，他們將習慣德州的炎熱天氣，皆因他們也是一個炎熱的國家，所以不會影響到球員。

我認為，這可能是一場比人們預測中更接近的比賽，並會和波收場。