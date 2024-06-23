U18足總盃　「雙藍會」傑志贏3比1成功衞冕

U18「足總盃」決賽周日（23日）於大埔運動場，上演上季決賽翻版戲碼，由東方對傑志。「藍鳥」憑彭慶㬢、劉宇浩及張堯軒各建一功，以3比1擊敗一度靠吳宇㬢追近的東方，成功衞冕。

應季U18聯賽冠軍東方，今場派出楊棟棋坐鎮中場，高銘浩、吳宇㬢分任兩翼攻堅；而力爭田衞冕的傑志，則由石皓心把關，隊長袁振謙客串中堅，入球重任落在楊焯鈞、劉宇浩身上。

今場為青超賽事首次採用VAR執法，先開記錄一方屬於傑志，18分鐘楊焯鈞右路壓落底線後橫傳，彭慶㬢門前撞入。東方之後嘗試反撲，26分鐘吳宇㬢推入大位起腳，被石皓心撲出。39分鐘傑志再下一成，楊焯鈞照辦煮碗，再次在邊路突破，今次助攻劉宇浩射入，半場「藍鳥」領先兩球。

易邊後東方積極搶攻，先有楊棟棋左路傳中，張文浩頭槌頂高。69分鐘蕭攻禁區內被袁振謙踢跌，主球證張煒隆原先認為前者插水，惟他之後親自翻查VAR，最終推翻判決，東方獲得12碼，吳宇㬢操刀破網，助球隊追近1比2。不過比賽尾段，傑志把握一次反擊機會，由張堯軒埋齋，最終以3比1擊敗東方捧盃。

至於同日較早時間上演的五人足球「足總盃」決賽，由於袁振謙、石皓心等小將，需要出戰U18「足總盃」決賽，艾尼卡爾買合木提又因簽證問題缺陣，由足球總監朱志光帶領的「藍鳥」，在只得鄭展龍、馬斐和甘智健3名一隊球員出戰下，以1比2不敵黃大仙，屈居亞軍。