港超聯　傑志組軍接近完成　伍健：差一個半個

傑志周日（23日）成功衞冕U18「足總盃」，賽後會長伍健不忘透露來季組軍，笑言已經接近完成，目前只差「一個半個球員」。同時伍健又不滿五人足球「足總盃」決賽，與U18「足總盃」撞期，令球隊最終失落錦標。

傑志即將在暑假與西甲勁旅馬德里體育會「拍跳」，會長伍健在U18「足總盃」決賽賽後接受訪問，提到球隊組軍進度：「下季啲嘢搞晒啦，係網上啲人唔知啫。依家差一個半個球員，其他已經簽晒，或者有對象，大名嘅就冇乜，都係啲打得、『打仔格』球員，到時再開估。咁我哋都唔能夠派全部青年軍，同馬德里體育會打，唔係咁咪輸10球。」另外，伍健證實來季會回收陳傲軒、顏卓彬，並透露尹東憲將離隊，改任越南國家隊體能教練，而中場趙聡悟則赴西班牙試腳。

除此之外，因與U18「足總盃」決賽撞期，令傑志未能「夫添」出戰同日較早時間的五人足球「足總盃」決賽，最終以1比2不敵黃大仙失落冠軍，對此伍健亦對足總安排大感不滿：「攞半隊細路都攞到亞軍，如果成隊去打，今日唔會輸囉。我哋好想攞呢個冠軍，但今日得6個場區球員，點解要編到咁呢？」不過，伍健卻認為今次傑志能夠殺入決賽，已經足以證明香港五人足球十幾年來一直在走冤枉路：「今次證明到啦，過去兩場我哋冇咗兩個新疆仔，基本上得3個超齡，其他全部U18，但都有得打。如果（五人足球）港隊出去踢國際賽，喺大港腳、U23代表隊攞啲遺材，一定好過依家做法，始終職業球員日日練波，一定弗過你業餘。」