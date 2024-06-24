馬特拉斯：格仔兵不擅應付反擊　意軍應善用

克羅地亞和意大利能否晉級16強仍是充滿變數，這場比賽的結果，絕對有能力左右此組的出線形勢。

如果克羅地亞贏得這場比賽，阿爾巴尼亞同時也爆冷擊敗西班牙，那麼衞冕的意大利就會榜尾出局。意大利在第1仗對阿爾巴尼亞的比賽看起來不錯，但上仗對西班牙的比賽，沒有太多控球權，或創造足夠的入波機會。

我認為領隊史巴列堤是時候要對施卡馬卡是否繼續擔任前鋒正選作出決定，皆因他仍然顆粒無收，而且當機會降臨到他身上時，他在龍門前看起來並不像一個自信的前鋒。儘管他在場上非常落力，但在這支球隊中需要的是一名真正能入球的球員，除非你能像西班牙和德國般前線很多元化，但明顯意大利卻不是這樣的情況。幸運的是意大利仍然處於有利的位置，只要他們不落敗就應該晉級，儘管如此，意大利仍必須小心作賽。

雖然克羅地亞大多數球員年紀偏大，但始終由莫迪歷領導的黃金一代下，仍在發揮作用，克羅地亞充滿鬥志，知道一場勝利可以讓自己處於非常有利的位置。這場比賽對他們還有懸念的原因，正正是因為他們在對阿爾巴尼亞的比賽中後來居上，可惜在最後時刻因欠集中而被追和，從中我們看到的一件事，就是他們應對阿爾巴尼亞的反擊時有點招架不住，意大利應該好好利用這一優勢。我認為這是一場非常膠著的比賽，但意大利獲勝的機會更大。