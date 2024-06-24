「黃金中場」今非昔比　克羅地亞甩色細撼意大利

今晚歐國盃B組生死戰，克羅地亞惡鬥意大利。目前僅得1分嘅克羅地亞，今仗一定要贏，先有機會出線，預料會不作保留，但礙於球隊老化，想谷亦未必谷得起；意大利有3分在手，和波都夠晉級，相信會重拾傳統保守作風，先求穩陣再搵吓機會贏波。翻查雙方近4次交手，總入球全開2球或以下，一於再追中位數2.5球嘅入球細。（Now 618周二凌晨3時直播）

「格仔兵團」克羅地亞首場分組賽慘吞西班牙3蛋，表現一無是處，上場對住同組最弱嘅阿爾巴尼亞，演出仍然冇乜起色，大部分時間處於落後，特別係上半場攻勢寥寥無幾，證明呢支巴爾幹球隊老化問題極為嚴重。中場靈魂莫迪歷已經38歲，即使唔錫身滿場跑，亦顯得有心無力，35歲嘅比列錫上場被安排踢左閘，要呢位「老人家」助攻助守，睇見都辛苦。

近4次交手全開2球或以下

至於另一主力波索域去沙特阿拉伯搵食後，水準不復當年勇，克羅地亞過去引以為傲嘅「黃金中場」嚴重褪色，加上鋒線缺乏數胡射手，想攻入狀態大勇嘅意大利門將基安盧基當拿隆馬十指關，絕非易事。

意大利首場以2比1反勝阿爾巴尼亞，上場面對西班牙毫無還擊之力，全場4次射門得1次中目標，最終輸0比1已經算少。呢支衞冕球隊同克羅地亞一樣陷入青黃不接，施卡馬卡等鋒線球員腳頭無靈，領隊史巴列堤應該心裏有數，唔敢奢求擊敗克羅地亞，但願和波夠分出線已經達標。事實上，兩隊過往碰頭多數陷入膠着，包括近3次交手全部打成平手之餘入波亦少，睇嚟又悶戰一場。

馬會「半場速決」遊戲 留意有冇VAR

至於歐國盃2024半場速決遊戲，之前出現過的半場問題，分別是有幾多個開出角球（德國對蘇格蘭）、有幾多面黃牌（匈牙利對瑞士）、兩隊一共作出幾多位球員調動（波蘭對荷蘭）、賽果（羅馬尼亞對烏克蘭）、李安度杜沙特嘅國家隊球衣號碼（比利時對斯洛伐克）、幾多分鐘入第1球（土耳其對格魯吉亞）、有冇烏龍波（德國對匈牙利）、誰是球證（斯洛伐克對烏克蘭）、幾多球12碼（格魯吉亞對捷克）、補時幾多分鐘（土耳其對葡萄牙），以及幾多球越位（德國對瑞士），故今晚克羅地亞對意大利，球迷可先從呢啲方向入手。

另外，球迷亦可留意其他細節位，例如上半場有冇VAR、紅牌數目、總入球或邊隊先入波。

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