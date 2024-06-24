U18女籃亞洲盃　港隊首戰出師不利

林裕殷在被重點防守下，取得全隊最高的11分5助攻。（FIBA圖片）

U18女子籃球亞洲盃周一(24日)假深圳福田體育公園展開序幕， Division B(乙級賽事)由8支來自世界各地的青年軍競逐錦標，被編入A組的港隊小組賽出師不利，首場陷入苦戰，最終以52：65不敵伊朗。港隊周二(25日)對薩摩亞爭首勝。

港隊以最新選拔出的12位精英出戰賽事，首戰對伊朗先派出鄭思睿、黃雅婷、姚采芸、王心言和翠妮。Panasonic學界籃球邀請賽MVP黃雅婷開局先取3分助球隊領先，惟伊朗憑極佳手感、外線及中投連番得手，港隊難擋對手攻勢首節雙位數落後11：22。第二節雙方近4分鐘沒有得分，其後港隊換上林裕殷打破僵局，連取4分更傳出多次助攻串聯球隊，半場追至21：28。

轉邊後，伊朗改變策略，由主力中鋒Mahsa Karani不斷挑戰港隊禁區，第3節獨轟11分，港隊雖曾打出一波7比0攻勢追至30手，但仍落後10分差距進入決勝節。林裕殷今仗被對方重點防守，難以自主持球進攻。港隊在關鍵時刻由林裕殷換上鍾雅晴，後者射入「大心臟」三分、加上黃雅婷防守反擊上籃得手吹起反攻號角，並一度將分差追至4分。惟伊朗憑扎實的内線實力，連番禁區得分再度拉開差距，港隊最終無力還擊，以52：65不敵對手，小組賽開局不利先失一場。

移英港將林裕殷取得全隊最高的11分5助攻，「協恩雙星」姚采芸和黃雅婷亦各有10分進帳、前者更摘下12個籃板。然而，由於世界中學生籃球賽同日在澳門舉行，令是次亞洲盃的選人方面受某程度影響，亞洲U18排名16的港隊僅以數分不敵排名13的伊朗，表現已是不俗。