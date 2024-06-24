西班牙篤定出線派副選　阿爾巴尼亞+2博得過

歐國盃「死亡B組」最後1輪，阿爾巴尼亞大戰西班牙，有機會繼續製造驚喜。西班牙上場擊敗意大利後，不但兩戰全勝提前出線，同時更鎖定首名資格，領隊富安迪明言會派出副選；阿爾巴尼亞鬥志勁、效率高，對住非主力嘅西班牙唔會差太多，今場讓球主客和西班牙讓2球，阿爾巴尼亞讓球主勝抵博。（Now 619周二凌晨3時直播）

西班牙小組兩連勝後已鎖定首名出線，主帥富安迪講到明會畀後備上陣，拉明耶馬、柏迪、尼高拉斯威廉斯等多數主力會休息，中場核心洛迪卡斯簡迪亦要停賽。雖然西班牙後備都有唔少高質球星，但合作性同心態都有疑問，想大炒唔係咁易。

阿軍近年少大敗

阿爾巴尼亞依家兩戰得1分，想爭次名或最佳第3名就非勝不可，雖然佢哋只係史上第2次參加國際大賽，但表現絕對唔失禮，首仗1比2僅輸意大利，上輪更絕地逼和克羅地亞2比2，領隊施雲奴帶領下，球隊踢法非常機動，反擊威脅大，唔會任人魚肉。

阿爾巴尼亞喺外圍賽以首名晉級唔係符碌，佢哋近16場賽事有8勝4和4負，其中只有1場熱身賽輸多過1球，證明呢隊波非常硬淨，讓球主客和西班牙讓2球似乎多咗，讓球主勝要捧場。