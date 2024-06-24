奧尼屈堅斯獻計：我可以同卡尼踢雙箭頭

英格蘭喺今屆歐國盃2戰只入2球，領隊修夫基被批評戰術太保守，隊內前鋒奧尼屈堅斯近日接受傳媒訪問期間獻計，認為自己可以同哈利卡尼一齊上陣合組雙箭頭，有助提升「三獅兵團」攻力。

修夫基近2場歐國盃都排4231陣式，並且11位正選球員不變，但效果欠佳，僅小勝塞爾維亞1比0，打和丹麥1比1，因此「修哥」戰術部署遭受唔少批評，奧尼屈堅斯都出聲，暗示希望變陣，佢話：「我當然可以同哈利卡尼一齊上陣，佢可以稍為墮後攞波，類似10號球員角色，我哋位置及作用並冇重疊，正如哈利卡尼以往同孫興民喺熱刺合作一樣。」

奧尼屈堅斯首場分組賽並冇上陣，上仗等到70分鐘入替哈利卡尼，佢承認並冇向修夫基提出有關建議，因為對方有大把「棘手」問題要處理。

現年28歲嘅奧尼屈堅斯上季表現大勇，為阿士東維拉踢37場英超入19球，僅次於艾寧夏蘭特(27球)、高爾彭馬(22球)、阿歷山大伊沙克(21球)，同時以13次助攻成為上季英超「助攻王」。英格蘭下場分組賽對斯洛文尼亞，如果修夫基肯派出奧尼屈堅斯同哈利卡尼聯手出擊，英格蘭就唔使成為「悶蛋球隊」。