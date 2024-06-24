表現飄忽火力唔夠　巴西遇鐵桶捱細界

聽朝美洲盃D組首輪開打，巴西登場迎戰哥斯達黎加。「森巴兵團」雖然有皇馬球星雲尼斯奧斯祖利亞等人擔大旗，但佢哋近期表現極度飄忽兼夾火力一般，唔好睇得咁高；哥斯達黎加處於重建當中，遇強必定死守，寧捧中位數3.5球細盤。（HOY TV 77台周二早上9時直播）

巴西自2022年卡塔爾世盃8強出局後，主帥迪迪引咎辭職，內部亂過亂世佳人，先係傳出同皇馬教頭安察洛堤達成協議，等佢完約就過嚟教，點知「肥安」轉過頭同皇馬續約，而臨時教練迪尼斯領軍喺世盃外又接連敗陣，年頭終於改由前聖保羅主帥杜利華祖利亞接手，佢執教後4場熱身賽獲2勝2和，既曾擊敗勁旅英格蘭，亦被美國之流逼和，演出飄忽估佢唔到。

貴為足球王國，巴西每個年代總有孭飛球星，比利、羅馬里奧、朗拿度、朗拿甸奴、卡卡及尼馬等，個個都家喻戶曉，嚟到今時今日得皇馬孖寶雲尼斯奧斯祖利亞同洛迪高高斯個朵叫做夠響，「新大哨」恩迪克亦算有潛力，但與上述前輩相比，呢班中前場明顯未夠班，仍然需要喺大賽中證明自己。

哥斯達黎加重建有活力

另邊廂，哥斯達黎加今屆進行大換血，除曾效力阿仙奴嘅祖爾甘保較為人所熟悉之外，好多球員都係喺國內球隊搵食，整體年齡大大降低，踢來更有活力。佢哋近3場獲2勝1和之餘，全部保持不失，對手雖有弱旅格林納達、聖基茨和尼維斯，亦有悶和勁旅烏拉圭，有助提升信心，面對強敵或有頑抗之力，加上巴西近9場有7次開3球或以下、攻力認真麻麻，入球細捧得過。