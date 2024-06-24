張家朗亞錦賽觸礁　發表Be positive感言誓變得更強

「劍神」張家朗出戰巴黎奧運前最後熱身賽，周一（24日）矚目亮相科威特舉行的亞洲劍擊錦標賽男子花劍個人賽，賽前被寄予厚望，希望能以佳績為奧運壯行色，然而這位世界排名第2好手於16強面對宿敵、日本的松山恭助，未能把握黃金決勝分，以14比15倒輸，連續4次向對手稱臣，賽後他於社交網以黑底白字寫出心聲，承認打得很亂，但會繼續用Be positive心法，誓要變得更強。

張家朗曾於2022年首爾亞錦賽奪得個人賽冠軍，作為今次比賽55位參賽者中排名最高的劍手，該東京奧運金牌得主自然成為焦點。意外的是，張家朗於小組賽先以2比5不敵南韓的Im Cheolwoo，晉身淘汰賽首圈輪空後，擊敗巴林對手Alamiri Ali，躋身16強遇上松山恭助，該世界第7日本選手去年世錦賽也贏過張家朗，雙方於今日賽前4次對陣，張家朗僅1勝3負。而今晚即使張家朗一度領先14比8，面臨多個決勝分也一一斷送，張家朗罕有地連失7分，以14比15慘敗。

賽後張家朗發story用英文訴心聲，以「Be Positive」開首於挫折中自我激勵一番，意謂「樂觀積極是成為更強的關鍵，人們以為我會因今天的事情而感到痛苦，但我會選擇面對問題從而在下一個比賽中變得更強。」張家朗續說：「我今天打得一團糟，不過我不會放棄，我會盡一切努力，變得更強橫。」

其他港隊成員方面，蔡俊彥表現最佳，他在16強以15比8擊敗隊友梁千雨，成為唯一躋身8強的港將，可惜其後以10比15不敵中國的莫梓維。至於崔浩然在32強擊退哈薩克對手後，卻以12比15遭中國的許杰淘汰。港隊將於27日（周四）重整旗鼓，出戰男花團體賽，且看眾將能否重現5月初在亞博贏得世盃香港站團體金牌的氣勢。