歐國盃「死亡B組」周二(25)凌晨結束，意大利戲劇性喺補時8分鐘入波，1比1逼和克羅地亞，成功以小組次名身份晉級16強。克羅地亞雖然排第3，不過3戰只得2分兼得失球-3球，要爭「最佳第3名」出線資格機會極微，莫迪歷破最老入波紀錄都要做悲情主角。B組另一場賽事，已鎖定首名嘅西班牙1比0擊敗阿爾巴尼亞。

想確保出線非勝不可嘅克羅地亞，今場踢得主動佔較多控球權，5分鐘就有中場盧卡蘇錫施放冷箭，要基安盧基當拿隆馬飛盡撲出。意大利企穩陣腳後，頻頻用兩翼側擊戰術拎到埋門機會，21分鐘列迪古接應卡拉科利傳中頭槌頂斜。

兩隊之後陷入膠着，意大利埋門相對較入肉，26分鐘巴斯東尼接應拉斯柏度尼傳中，無人看管下近門迎頂，利華高域反應極快托出底線，意大利之後再有羅倫素柏歷堅尼禁區內起腳，但角度同力度欠奉被利華高域一抱入懷。

克羅地亞下半場加強壓力，52分鐘卡拉馬歷禁區內射門省中大衞法迪斯隻手，成功博到12碼，但莫迪歷操刀被基安盧基當拿隆馬撲出。克羅地亞3分鐘後有安迪布迪美亞近門快射被基安盧基當拿隆馬神救，莫迪歷近門補中將功贖罪，並以38歲289日之齡成為歐國盃史上最老入波球員。意大利落後即變陣搶攻，巴斯東尼61分鐘頭槌飛頂高出，面對克羅地亞血肉長城，去到補時8分鐘由後備上陣嘅薩卡尼左路妙射追平，成功出線。

B組另一場賽事，賽前已肯定首名嘅西班牙作出大輪換，13分鐘憑費倫托利斯接應丹尼爾奧莫直線乖巧熨入遠柱，順利小勝1比0，以3戰全勝佳績晉級，輸波嘅阿爾巴尼亞就以1分排榜尾出局。