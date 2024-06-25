西班牙贏波帶挈　英、荷、法未踢先晉級16強

英格蘭今屆歐國盃嘅表現飽受批評，不過喺小組最後一輪對斯洛文尼亞前，就宣布提前鎖定16強資格。由於西班牙周二(25日)凌晨1比0擊敗阿爾巴尼亞，確保C組嘅英格蘭、D組嘅法國同荷蘭都至少拎到「最佳第3名」，齊齊進身淘汰賽。

歐國盃6組除前2名出線外，仲有4個「最佳第3名」晉級席位，依家已經完成嘅A組同B組，小組第3名嘅匈牙利同克羅地亞只得3分同2分，意味已經有4分在手，而且肯定唔會跌落榜尾嘅英格蘭(C組)、法國(D組)同荷蘭(D組)，就算跌落第3名都會係最好成績嗰4隊。

16強目前已有8支球隊確定，包括德國、瑞士、西班牙、意大利、英格蘭、法國、荷蘭同葡萄牙，而第1個淘汰賽對賽組合亦都出現，A組次名瑞士對會同B組次名意大利對賽，爭奪8強席位。

至於「悲情球隊」克羅地亞得2分排B組第3名，出線機會極微，因為A組、D組、E組嘅第3名已至少有3分，克羅地亞想出線要滿足4大條件，先要C組英格蘭幫手大炒斯洛文尼亞，而塞爾維亞要輸畀丹麥，又或者大勝丹麥3比0或贏4球或以上，加上F組嘅捷克同格魯吉亞同時輸波，想集齊咁多因素真係靠奇迹。