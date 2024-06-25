漢華女籃放下包袱　蘇黎世3X3籃球賽圖創驚喜

漢華中學女籃近年成績跌宕起伏，豪取學界籃球馬拉松和港島區D1冠軍，卻未能打入精英賽八強。消沉過，掙扎過，她們放下勁旅包袱，一心享受蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽（下稱蘇黎世）舞台，創造驚喜。

今屆蘇黎世男、女子組各有64隊，其中20隊在小組賽突圍而出，將於6月30日進行一對一淘汰賽，決出10隊，與作為種子的上屆4強隊伍，於7月3日爭奪最高殊榮。

上屆殿軍漢華派出許傲悠、邱安妮、馬丹丹和黃可婷，4人平均身高只有1米65，但擅鏟能射，防守扎實，在港島區D1封后，實力可見一斑。「我們以往心理質素不好，失一兩球就『騰雞』，其實盡力了，不管輸贏都是一場精彩的比賽。」馬丹丹說。

面對強敵學習糾纏到底

漢華在精英賽落入死亡之組，不敵協恩中學和英華女學校，十二強止步。對這支傳統勁旅來說，結果固然不理想，但過程非常精彩，尤其對協恩一仗，在第三節一度反超前，撼動「神之隊」不敗神話。「不說別的，我們光身高已差一截，但矮不一定輸，搶不到籃板可以偷波。」許傲悠肯定道。回想過往對協恩總是「笠晒水」慘敗收場，如今糾纏到底，沒什麼秘訣，唯有「努力」二字。

「翁Sir（翁金驊）和詠芯（陳詠芯）常說，輸不要緊，繼續努力囉！」馬丹丹模仿教練的語氣，惹隊友發笑。在中學生涯最後的精英賽出局，沒遺憾是騙人的，「但總不能不開心一輩子，跌倒了，就想想自己哪一步做不好，谷底反彈。強如協恩，也是不停練習才有今天的成績，我們也可以努力找到自己的路。」

關關難過關關過

疫情前，漢華是精英賽四強常客，培育過不少球星，港隊主力馬丹鳳正是馬丹丹的姐姐。「包袱一定有。我們都是平凡學生，放學要補課、做功課、溫習，考試不合格得留班，還有一星期四五課訓練和健身，不是容易的事。」馬丹丹道出學生運動員的心聲，但聽見觀眾席上姐姐和其他師姐聲嘶力竭的吶喊，還有「齊心向前」的口號，就能化壓力為動力，「翁Sir說『關關難過關關過』，很多事情不能選擇，只能迎難而上。」

催谷體能加強外圍投籃

作為蘇黎世種子隊伍，漢華將於7月3日亮相修頓，爭奪后座。陳詠芯教練表示，三打三節奏快，在外線入球有雙倍分數（在圓弧內入球得1分，在圓弧外入球得2分），已刻意加緊體能和投籃訓練。衝著三打三變數大、易爆冷的特色，漢華上下不畏言想拿冠軍，但強調會保持平常心。

「每次打蘇黎世都很想贏，很緊張，聽見DJ『嘭嘭嘭』打碟，感覺心臟快要跳出來了，打球節奏也不自覺加快。」馬丹丹失笑，她與許傲悠、邱安妮都有參與上屆賽事，在修頓密密麻麻的觀眾見證下，獲得不俗成績。如果說，這兩年跌宕起伏的經歷教會她們什麼，便是放下包袱，專注當下：「不要給自己太大壓力，也不用管別人說什麼，盡力做好本分，就會有驚喜出現。」

從球員到教練 見證漢華轉變

關注學界籃球的，或會覺得陳詠芯教練似曾相識，原來她是漢華舊生，於2019年奪得精英賽亞軍。換個身分回母校，她坦言球隊上下都有轉變：「漢華一向講求服從和執行力，翁Sir也出名嚴厲。但經歷疫情，我們執教風格不同了，更常鼓勵球員，希望她們走出迷惘，明白籃球是什麼一回事。」

「翁Sir變得善良了。」馬丹丹笑著形容。「他依然會罰跑圈，但看見我們很累，會心軟叫停，又常常『搞爛gag』，問我們『阿Sir是不是很搞笑』，都不知怎答好。」的確漢華近年成績回落，但淚水與歡笑交織在一起，讓打球少一分苦澀，多一分樂趣。正如許傲悠說：「雖然練球很累，輸球很慘，但大家傻下傻了，吵吵鬧鬧的，真的很開心。」

蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽決賽日

日期：7月3日

時間：上午9時半至下午5時

地點：灣仔修頓場館

漢華中學女籃隊

教練：翁金驊、陳詠芯

球員：許傲悠、邱安妮、馬丹丹、黃可婷