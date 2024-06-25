皮利斯：奧地利做「蘭」路虎

與法國一樣，荷蘭在D組中也保持不敗，目前更以較多的入球數字排在第1位。

沙維西蒙斯在上仗對法國的謹慎保守大戰中，本應在下半場攻入1球，卻爭議地被VAR判無效。這個入球本來可以保證朗奴高文執教的球隊，以兩戰全勝得6分成為小組首名。然而，現在的情況是如果他們和波及法國獲勝的話，仍能以次名出線，但即使落敗的話，4分也足以最佳第3名身份晉級16強。

我本周從新聞中得悉，原來自2014年世盃以來，荷蘭在大賽的小組賽中皆保持不敗，11場比賽中贏了9場，除了上仗與法國互交白卷外，每場比賽他們都有入球。這是一個強而有力的數據，所以我不相信他們會在今仗落敗。

蘭歷克執教的奧地利在比賽中，取得了令人印象深刻的開局，我認為很多人都對這支球隊感到驚訝，但我早在此前的前瞻文章中，認定了他們是今屆的黑馬分子。

無論如何，1分肯定足以讓奧地利成為其中一隊最佳第3名，並幫助他們進入淘汰賽。他們是一支紀律嚴明、防守嚴密的球隊，從對波蘭的比賽中可以看出，一旦有機會也可以立即置對手於死地。在對法國隊的首場分組賽，他們也令比賽變得困難，若不是因為烏龍球的話，本應有望打和法國。這解釋了我為何認為，今場對荷蘭來說會是一場非常難打的比賽，最終雙方將握手言和。