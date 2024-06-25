蘇保斯拉爾轟醫護散步救人　華加太太報平安

匈牙利前鋒班拿巴斯華加喺A組最後一輪賽事對蘇格蘭一戰，撞傷頭部昏迷，佢太太周一報平安，透露已順利完成顎骨手術，然而匈牙利隊長蘇保斯拉爾仍然驚恐未消，並炮轟賽會醫療人員「散步救人」。

「我喺第一個跑到埋去，當時好震驚，我能做到嘅係企喺佢側邊，盡量畀佢足夠嘅空氣；我唔知道有咩協議，如果我哋需要幫忙，仲係咪唔允許人跑入球場....」蘇保斯拉爾當時看見華加嘅情況，一度落淚；其實當時兩隊嘅軍醫都趕入球場，並示意要擔架協會，然而大會負責擔架嘅人員則似「行入」球場，而非「跑人」場內。

被問到係咪覺得賽會人員唔夠快，呢位23歲隊長繼續話：「我唔覺得係。」佢繼續講：「呢個唔係我決定，但我哋可以改變，可以趕快處理，大家都知每一分一秒都好重要。」事實上，好多人都對醫療人員嘅表現作出批評。

幸好，班拿巴斯華加已渡過危險，佢太太Laura Skrapits喺社交平台報平安:「感謝大家嘅祝福及支持，佢已完成手術，依家需要少少休息，佢會好番。」Laura亦上載咗自己喺床邊手握華加嘅圖片。

29歲嘅華加嚴重受傷後，肯定缺席歐國盃餘下賽事，但匈牙利能否出線16強仲係未知數。