港柔道隊相隔12年再戰奧運　王嘉莉：目標入8強

巴黎奧運不足一個月揭幕，香港柔道隊時隔12年再有代表出戰奧運，即將參加女子48公斤以下級的王嘉莉周二（25日）假觀塘港隊柔道訓練基地出席記者會，大談首戰奧運心情及分享倫戰情況。

奧運柔道賽事男、女子組各設7個體重級別，共14個舍人項目及1個混合團體賽，將產生15面金牌。世界排名第57位的香港女子代表王嘉莉憑亞洲第7躋身奧運舞台，將出戰女子48公斤以下級別，賽事將於7月27日舉行。

26歲的王嘉莉是2012年倫敦奧運張志業後，第2個登上奧運舞台的香港柔道隊成員。首戰奧運的她表示期待，「年初知道有機會爭奧運，到現在確定可以參戰奧運，心情好興奮。我自己會以平常心對待，但相信這對於香港柔道有重要意義，給予下一代信心，讓他們明白奧運不是遙不可及的舞台。」

王嘉莉4月於香港舉行的亞錦賽意外首圈止步，她承認比賽失利一度令她失去信心，幸獲家人支持令她重新振作：「那場對手我理應有實力贏她，但最後失敗了，心情『頹』了好一陣子，好想放棄。弟弟和媽媽不斷安慰我，令我重拾信心，今次比賽他們也會到巴黎，有他們陪伴使我感到很安心，相信會減低緊張程度。」

奧運女子48公斤以下級別預料由32強打起，「嘉莉」將目標定在8強，踏入最後備戰階段，她希望進一步加強體能和爆發力：「柔道1場比賽只得4分鐘時間，最近有很多爆發力訓練，例如：400、800米衝刺跑、跑樓梯，甚至揹住隊友走樓梯等。」她亦提到近年改變打法，不再執意只用一招，期望為對手帶來更大挑戰。

中國香港柔道總會主席黃寶基透露，王嘉莉弟弟、另一港隊成員王嘉棋會以陪練員身份，連同其私人教練張文翔將於7月24日共赴法國，比賽抽籤將於7月26日舉行，屆時將揭曉王嘉莉之對手誰屬。