荷蘭奧地利攜手做細界

歐國盃D組第3輪，排榜首嘅荷蘭對小組第3嘅奧地利。呢組特別之處係波蘭已提前出局，荷蘭、法國同奧地利今輪只要唔出現太大波瀾，就可以攜手進身16強，以迪比為首嘅荷蘭攻力一般，奧地利主打「逼搶」，今場肯定守到尾，加上佢哋近5場歐國盃法定時間4次開2球或以下，2.5球入球細係不二之選。（Now 619周三凌晨零時直播）

荷蘭兩戰得4分，暫時得失球較佳壓住同分嘅法國排榜首，出線基本穩陣，今場對奧地利可以有所保留，為之後16強淘汰賽做準備，並要避免過分激烈碰撞導致受傷，隨時點到即止，主帥朗奴高文將有相應調動，基爾圖特亞、祖爾華亞文等後備，以及韋拿杜姆、韋格賀斯等老將都會有更多上陣時間，務求將球員狀態調校到最好，以迎接淘汰賽。

和局有分頭可兼顧

由於波蘭已出局，3分在手兼得失球+1嘅奧地利，至少可獲小組第3，如果再攞1分，出線就坐定粒六，所以今場踢法上肯定變得更保守，要佢哋擊敗荷蘭可能難度較高，但以「逼搶之父」蘭歷克嘅能力，要阻止迪比入波應該唔難。呢場波大家可以想像，進攻一方喺後場一輪搓傳，送個波上前作勢進攻，到對方玩控傳，就咁球來球往到完場，雖然作為職業球員，落得場自然想贏，但都要睇情況，今場真係冇必要搏命，所以今場捧細之餘，不妨要埋和波。