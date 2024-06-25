基拔圖施華：阿根廷「智」勝晉級

如果只從賽後結果來看，阿根廷上仗以2比0擊敗加拿大看似是一個正常不過的比數，不過若然你有觀看全場比賽的話，就知道過程絕非想像般輕鬆。

這支應屆世盃冠軍在半場結束時，只與加拿大打成0比0平手，加拿大甚至在這場比賽中應該領先。然而，我們一早已談及了阿根廷的進攻天賦和陣容深度，這正是我們在比賽中看到的。像祖利安艾華利斯這樣的優秀前鋒先開紀錄，然後像拿達路馬天尼斯這樣出色的射手後備落場入球埋齋。這個強大的陣容將是阿根廷隊在今次美洲盃的關鍵，儘管當他們與擁有類似級數進攻球員的更強國家隊比賽時，他們的防守必須要有所改善。

美斯在這場比賽中錄得1次助攻，一如既往地看起來是全場最危險的球員，相信阿根廷希望贏得這場比賽並提早出線，便能讓像他這樣的主力球員在最後1場小組比賽中休息。

另一邊廂，智利在對秘魯時是表現較好的一方，但最終未能獲勝。他們上半場打得很好，但下半場看起來又累又慢，這可能是因為他們在美洲盃前，沒有踢太多的熱身賽催谷體能。

阿根廷在對加拿大的比賽中有19次射門，所以我認為智利隊在這場比賽中很難保持不失球，我預期他們會嘗試防守，並通過反擊威脅阿根廷。反之，若智利打得開放，便會中門大開，並讓阿根廷帶來更多入球。

我完全不寄望智利能從比賽中得到任何東西，阿根廷將贏下比賽，以兩連勝從小組中提早出線。