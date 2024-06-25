江旻憓缺陣　香港女重亞錦團體摘銅

亞洲劍擊錦標賽周二（25日）假科威特展開團體賽，香港女子重劍隊在世界一姐江旻憓因傷缺陣下，由連翊希、佘繕妡、陳渭泠合力闖進4強，惟不敵中國無緣決賽，摘下銅牌。男子佩劍方面，港隊8強擊敗中國，繼2022年後再入4強。

世界排名第11的香港女子重劍隊在團體賽派出連翊希、佘繕妡和陳渭泠，至於世界排名第1的江旻憓日前於個人賽8強戰受傷，今日未有上陣，女子佩劍的歐倩瑩則任後備。港隊免戰首圈16強，8強以45：21大勝哈薩克晉級。

港隊4強迎來中國，兩隊勢均力敵，第4局連翊希激戰孫一文打出9：9，戰成20：20。其後佘繕妡打出3：2，助港隊領先1分。第6局陳渭泠2：6不敵中國的于思涵，分數始被拉開，「守尾門」的佘繕妡最後一局對于思涵亦陷入苦戰，雖曾力追至僅落後1分，惟之後兩次「雙燈」，加上搶攻不果，最終港隊以40：45惜負，無緣決賽，不設銅牌戰下奪得季軍。

男子佩劍方面，由何思朗、羅浩天、陳樂熹、梁天晴組成的香港隊16強以45：26大勝約旦，8強再以45：37擊敗中國，晉級4強，將與南韓爭入決賽。