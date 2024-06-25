謝榮鍵創歷史！英國GT分站奪冠成香港第1人

謝榮鍵（Kevin）上周在英國GT錦標賽（British GT Championship）的唯一外訪賽站中，以壓到性勇奪分站冠軍，成為首位贏得此項賽事的香港賽車運動員。

Kevin今年與德國藉隊友Maximilian Goetz合作，一同駕駛由Contempo Concept所贊助的18號平治-AMG GT3戰車挑戰今季比賽。他們在剛剛完成的第5回合中成功取得突破，於全球其中一條最令車手敬畏的比利時斯帕賽道上奪冠。這站賽事充滿戲劇性，開賽後連番意外致一片混亂，令比賽一度出示紅旗需要暫停，比賽時間亦由最初的120分鐘縮短至90分鐘。然而，謝榮鍵和Maximilian於整個週末都一定表現出色，他們從排位賽已取得排頭位資格，並且於比賽上以壓倒性的姿態由頭帶到尾獲得全場勝利，今年賽季首度成功登上頒獎台最高台階。

兩小時長的比賽一共有36部賽車參加，並由謝榮鍵帶領車群展開。以頭位起步的Kevin再一次證明排位賽的重要性，因為在比賽的首圈已發生多車事故。由於多部賽車因意外需退賽，賽道圍欄亦需要維修，令比賽長時間出現紅旗要暫時中止，導致比賽時間需要被縮短。賽道維修完成後，謝榮鍵在安全車帶領下重新開始比賽，他保持穩定並成功擺脫後車追趕。這位香港車手在比賽餘下40分鐘時，以領先的姿態進入維修站，將戰車交棒給隊友Maximilian。

作為德國Mercedes-AMG廠隊車手的Maximilian在餘下比賽逐漸擴大領先優勢，最終將戰車順利帶回終點，並取得二人的本季首冠。兩位車手終贏得期待已久的勝利，讓他們在爭標路上可暫鬆一口氣。這場比賽也為Kevin提供難得的備戰機會，並大大增強他的信心，因為他將接連本週末（6月26-30日），出戰在同一場地上舉行的第100屆比利時斯帕24小時耐力賽（24 Hours of Spa）。