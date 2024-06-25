戰術沉悶繼續磨　英格蘭細盤有下文

歐國盃C組，英格蘭對斯洛文尼亞。英軍完成兩輪賽事後得4分，原則上出線冇乜大問題，領隊修夫基被指踢法沉悶，不過佢一向硬頸，相信戰術唔會有太轉變，加上左閘位捷比亞未必出到，勞基梳爾又傷，要用祖高美斯頂住，更加唔會亂嚟。斯洛文尼亞亦有中場迪美艾斯歷同門神奧比歷上陣成疑，兩軍都有隱憂下，入波唔會多，推介入球細。（Now 618周三凌晨3時直播）

英格蘭本土球迷，可謂最難服侍嘅一班，又要成績又要好睇，個個都專家上身，所以做英軍領隊壓力真係好大，不過領隊修夫基份人又真係夠晒硬頸，堅持自己諗法。其實上屆歐國盃情況都好相似，「三獅兵團」又係分組賽發揮一般，但跟住殺到入決賽，班球迷又唱「Football is coming Home」，完全失咗憶咁，唔記得自己初頭喪炳修夫基。

因此，相信修夫基會唔理批評，繼續自己理念，戰術唔會有太大改變，不過會有微調，由於頭兩場佢口中嘅「阿歷山大阿諾特實驗」失敗，預料祖迪比寧咸會頂佢個位，菲爾科頓移入中路，左翼就會畀安東尼哥頓試吓。另外後防位置亦會有變動，捷比亞未必出得，勞基梳爾未好番，左閘位會轉用祖高美斯，由於人腳變動，所以陣式同戰術更加唔會大變，大家應該會繼續睇到保守足球，事實上，連同上屆在內，英格蘭近9場歐國盃法定時間，8次開2球或以下。

斯洛文尼亞中場雙核有傷

斯洛文尼亞對丹麥及塞爾維亞都踢成1比1，面對實力更強嘅英格蘭，肯定繼續其穩中求勝嘅踢法，可惜被寄予厚望嘅RB萊比錫前鋒班捷文施高腳頭無靈，最大鑊係斯洛文尼亞傳媒爆出，10號仔迪美艾斯歷出唔到，佢嘅中場拍檔阿當施連亦有少少傷，兩個中場靈魂如果同時缺陣，肯定影響攻力。另外，馬體會門神奧比歷，啱啱周六無故缺席操練，如果連佢都唔出得，斯洛文尼亞更加要屯重兵喺後邊，相信今仗入波不會多，推介入球細。